Bétaille

Pays d’Art et d’Histoire Conférence et dégustation Conseils, astuces et système D pour se nourrir en temps de guerre (1939-1945)

Bétaille Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Juin 1944, la TSF annonce le débarquement sur les plages normandes

Juin 1944, la TSF annonce le débarquement sur les plages normandes. C’est une bonne nouvelle mais elle ne change en rien le quotidien des populations en guerre. Sylvie nous raconte comment il était possible de cuisiner avec rien ou presque rien, comment faire ses courses avec des tickets de rationnement et avec les marchés parallèles. Elle vous présentera des recettes pour se régaler malgré la crise alimentaire.

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Bétaille 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

June 1944, the TSF announces the landing on the Normandy beaches

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Conférence et dégustation Conseils, astuces et système D pour se nourrir en temps de guerre (1939-1945) Bétaille a été mis à jour le 2026-05-28 par VD Pays Art & Histoire