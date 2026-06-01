Pays d’Art et d’Histoire Conférence et dégustation Conseils, astuces et système D pour se nourrir en temps de guerre (1939-1945) Bétaille
Pays d’Art et d’Histoire Conférence et dégustation Conseils, astuces et système D pour se nourrir en temps de guerre (1939-1945) Bétaille vendredi 19 juin 2026.
Bétaille
Pays d’Art et d’Histoire Conférence et dégustation Conseils, astuces et système D pour se nourrir en temps de guerre (1939-1945)
Bétaille Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Juin 1944, la TSF annonce le débarquement sur les plages normandes
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Bétaille 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr
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English :
June 1944, the TSF announces the landing on the Normandy beaches
L’événement Pays d’Art et d’Histoire Conférence et dégustation Conseils, astuces et système D pour se nourrir en temps de guerre (1939-1945) Bétaille a été mis à jour le 2026-05-28 par VD Pays Art & Histoire
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