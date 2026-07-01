Informations pratiques

Saint-Chinian

ATELIER ASSEMBLAGE ET SOIRÉE GUINGUETTE AU CHÂTEAU LA DOURNIE

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Rejoignez-nous pour une expérience œnologique unique au cœur du Château la Dournie !

Apprenez les secrets de l’assemblage en créant votre propre vin, puis prolongez le plaisir lors d’une soirée musicale dans le parc du château. Une belle occasion de partager un moment convivial avant la pause estivale du Guide BAO.

Expérience exclusive au Château la Dournie à Saint-Chinian

Jeudi 30 juillet à partir de 17h30

Au programme

• 17h30 Visite de la cave

• 18h Atelier d’assemblage (3 vins) créez votre propre cuvée

• 18h30 Dégustation des vins du domaine

• 19h00 Visite de l’orangeraie et de son exposition temporaire

• 19h30 Début de la soirée musicale dans le parc avec un verre de vin offert

Musique, foodtruck et vins du domaine seront disponibles jusqu’à 23h.

Une table Guide BAO sera spécialement réservée afin que nous puissions profiter ensemble de cette soirée dans une ambiance chaleureuse et festive.

Cette soirée marquera le dernier rendez-vous gourmand du Guide BAO avant la pause estivale du mois d’août. Ne manquez pas cette dernière occasion de nous retrouver avant l’été !

Tarifs

• 35 € par personne visite guidée, atelier d’assemblage, dégustation et 1 verre de vin offert à la soirée

• 29 € pour les membres BAO

Réservez vite votre place, le nombre de participants est limité ! .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46 contact@guide-bao.fr

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English : ATELIER ASSEMBLAGE ET SOIRÉE GUINGUETTE AU CHÂTEAU LA DOURNIE

Join us for a unique wine-tasting experience in the heart of Château la Dournie!

Learn the secrets of wine blending by creating your own wine, then extend the fun with an evening of music in the château’s grounds. A wonderful opportunity to enjoy some quality time together before the BAO Guide’s summer break.

L’événement ATELIER ASSEMBLAGE ET SOIRÉE GUINGUETTE AU CHÂTEAU LA DOURNIE Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN