Atelier Astrologie le Signe de la Balance Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Astrologie le Signe de la Balance

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 19:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Présentation du Signe de La Balance.

Le Signe de La Balance est le 7ème Signe du Zodiaque. Il initie la Saison de l’Automne. Que vous soyez natifs de ce Signe, qu’il soit à votre Ascendant ou pas, retenez que le Signe de La Balance figure dans votre Carte Natale (Thème Natal). Il mérite donc toute votre attention !

Dans un jeu d’exposé-partage et de questions/réponses, je vous invite à découvrir la symbolique du Signe de La Balance.

Ouvert à tous. Participation libre & consciente. Suivi d’un temps de pique-nique.

Sur inscription.

19h, Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme –

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 ou contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier Astrologie le Signe de la Balance

L’événement Atelier Astrologie le Signe de la Balance Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord