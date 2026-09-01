Atelier Astrologie le Signe de la Balance Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
mercredi 23 septembre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier Astrologie le Signe de la Balance
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Présentation du Signe de La Balance.
Le Signe de La Balance est le 7ème Signe du Zodiaque. Il initie la Saison de l’Automne. Que vous soyez natifs de ce Signe, qu’il soit à votre Ascendant ou pas, retenez que le Signe de La Balance figure dans votre Carte Natale (Thème Natal). Il mérite donc toute votre attention !
Dans un jeu d’exposé-partage et de questions/réponses, je vous invite à découvrir la symbolique du Signe de La Balance.
Ouvert à tous. Participation libre & consciente. Suivi d’un temps de pique-nique.
Sur inscription.
19h, Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme –
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 ou contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Astrologie le Signe de la Balance
L’événement Atelier Astrologie le Signe de la Balance Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Saint-Germain-du-Salembre (Dordogne)
- Atelier naturo-pratique manger simple et sain Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre 12 septembre 2026
- Atelier trouver sa vocation professionnelle Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre 13 septembre 2026
- Atelier Astrologie Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre 17 septembre 2026
- Portes ouvertes Laab Studio Yoga Laab Studio Saint-Germain-du-Salembre 19 septembre 2026
- Portes ouvertes Laab Studio Yoga Laab Studio Saint-Germain-du-Salembre 20 septembre 2026