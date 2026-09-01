Atelier naturo-pratique manger simple et sain Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique manger simple et sain

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Manger simple & sain légumes lactofermentés.

Découvrez les différentes fermentations, la manière de les réaliser et de les consommer. Comprendre leurs bienfaits pour la santé. Apprendre à réaliser par soi-même des bocaux de légumes lactofermentés.

Tarif 25 €/pers (ingrédients inclus).

Merci d’apporter de quoi écrire, deux bocaux (type Le Parfait, avec joint, de 750 ml).

9h30-12h, Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme

Sur inscription.

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier naturo-pratique manger simple et sain

L’événement Atelier naturo-pratique manger simple et sain Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord