Atelier naturo-pratique manger simple et sain Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
samedi 12 septembre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier naturo-pratique manger simple et sain
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Manger simple & sain légumes lactofermentés.
Découvrez les différentes fermentations, la manière de les réaliser et de les consommer. Comprendre leurs bienfaits pour la santé. Apprendre à réaliser par soi-même des bocaux de légumes lactofermentés.
Tarif 25 €/pers (ingrédients inclus).
Merci d’apporter de quoi écrire, deux bocaux (type Le Parfait, avec joint, de 750 ml).
9h30-12h, Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme
Sur inscription.
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Atelier naturo-pratique manger simple et sain
L’événement Atelier naturo-pratique manger simple et sain Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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