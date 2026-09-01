Fête de l’Automne Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Fête de l’Automne

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vive l’entrée dans la chatoyante Saison de l’Automne !

Un court exposé inaugurera l’expérience Fêter les saisons est vital .

L’Automne est à l’honneur.

Au programme balade en nature, lecture de poèmes et de textes inspirés, jeu de découverte des clefs de l’Automne, interludes musicaux, goûter automnal.

Accessible à tous (petits & grands). Gratuit.

Téléphone portable éteint.

Sur inscription.

14h-18h, Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme.

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Fête de l’Automne

L’événement Fête de l’Automne Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-28 par Vallée de l’Isle en Périgord