Fête de l’Automne Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
dimanche 27 septembre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Fête de l’Automne
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vive l’entrée dans la chatoyante Saison de l’Automne !
Un court exposé inaugurera l’expérience Fêter les saisons est vital .
L’Automne est à l’honneur.
Au programme balade en nature, lecture de poèmes et de textes inspirés, jeu de découverte des clefs de l’Automne, interludes musicaux, goûter automnal.
Accessible à tous (petits & grands). Gratuit.
Téléphone portable éteint.
Sur inscription.
14h-18h, Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme.
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Fête de l’Automne
L’événement Fête de l’Automne Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-28 par Vallée de l’Isle en Périgord
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