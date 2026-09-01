Stage Circulation de l’énergie vitale Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
samedi 26 septembre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Stage Circulation de l’énergie vitale
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Stress, anxiété, perte de sens, blocages pour avancer ?
Retrouvez énergie, force et motivation par une mise en circulation de l’énergie vitale en soi et un travail de reconnexion à la Nature. Après un temps de mise en lumière de peurs et/ou blocages, vous expérimenterez des clefs pratiques respiration, réflexologie des mains (palmaire), centrage, Do-In, postures corporelles.
Accessible à tous.
Participation libre & consciente (valeur indicative 55 €)
Apporter de quoi écrire, une tenue souple, un tapis de sol.
9h30-17h30 Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme.
Sur inscription.
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Stage Circulation de l’énergie vitale
L’événement Stage Circulation de l’énergie vitale Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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