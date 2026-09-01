Stage Circulation de l’énergie vitale Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Stage Circulation de l’énergie vitale

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Stress, anxiété, perte de sens, blocages pour avancer ?

Retrouvez énergie, force et motivation par une mise en circulation de l’énergie vitale en soi et un travail de reconnexion à la Nature. Après un temps de mise en lumière de peurs et/ou blocages, vous expérimenterez des clefs pratiques respiration, réflexologie des mains (palmaire), centrage, Do-In, postures corporelles.

Accessible à tous.

Participation libre & consciente (valeur indicative 55 €)

Apporter de quoi écrire, une tenue souple, un tapis de sol.

9h30-17h30 Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme.

Sur inscription.

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Stage Circulation de l’énergie vitale

L’événement Stage Circulation de l’énergie vitale Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord