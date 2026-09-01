Atelier Astrologie Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
jeudi 17 septembre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier Astrologie
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Apprendre à se connaître grâce à son Thème Natal.
Au-delà des croyances, de la divination, des prédictions… qu’est-ce que l’Astrologie ? En quoi favorise-t-elle la connaissance de soi ? Peut-elle aider à comprendre les crises que notre monde traverse ? Et vous, avez-vous soif de liberté, d’aventure, de connaissance ?
Dans un jeu d’exposé-partage, explorons ensemble ce qu’est véritablement l’Astrologie.
Ouvert à tous. Participation libre & consciente. Suivi d’un temps de pique-nique.
Sur inscription. 19h Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme.
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Atelier Astrologie
L’événement Atelier Astrologie Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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