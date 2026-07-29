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AGENDA · Châtelaillon-Plage

Atelier Attrape-Rêves rétro chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage

mercredi 12 août 2026 · Vagues et Chineries · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Vagues et Chineries
Adresse
127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif
30 30 30 Tarif par personne. OU 50€ pour deux.

Châtelaillon-Plage

Atelier Attrape-Rêves rétro chez Vagues et Chineries

Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif par personne.
OU 50€ pour deux.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-26 19:30:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-26

Créez un attrape-rêves original à partir de napperons anciens, rubans, dentelles, coquillages et perles, puis terminez l’atelier autour d’un mocktail convivial !
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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56  vaguesetchineries@gmail.com

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English : Retro Dreamcatcher Workshop at Vagues et Chineries

Create a unique dreamcatcher using vintage doilies, ribbons, lace, seashells, and beads, then wrap up the workshop with a fun mocktail!

L’événement Atelier Attrape-Rêves rétro chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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