Atelier Attrape-Rêves rétro chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Atelier Attrape-Rêves rétro chez Vagues et Chineries

Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif par personne.

OU 50€ pour deux.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:30:00

fin : 2026-08-26 19:30:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-26

Créez un attrape-rêves original à partir de napperons anciens, rubans, dentelles, coquillages et perles, puis terminez l’atelier autour d’un mocktail convivial !

.

Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56 vaguesetchineries@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retro Dreamcatcher Workshop at Vagues et Chineries

Create a unique dreamcatcher using vintage doilies, ribbons, lace, seashells, and beads, then wrap up the workshop with a fun mocktail!

L’événement Atelier Attrape-Rêves rétro chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage