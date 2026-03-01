atelier au jardin De la graine au jardin Route de Changé Yvré-l’Évêque

atelier au jardin De la graine au jardin

L’Abbaye Royale de l’Épau inaugure ses ateliers au jardin, spécialement conçus pour les adultes passionnés de nature et de jardinage. Au cœur du jardin permacole, ces rendez-vous vous invitent à découvrir les secrets du vivant et à expérimenter des pratiques respectueuses de l’environnement.

Comment une simple graine devient-elle un jeune plant prêt à rejoindre le jardin ? C’est la question au cœur de ce premier atelier participatif. Lors de cet atelier convivial, les participants découvriront les étapes essentielles qui permettent à une simple graine de devenir un jeune plant prêt à être repiqué. Après une courte introduction à la germination et aux besoins des végétaux (terreau, eau, lumière), chaque participant mettra la main à la terre semis dans des godets ou barquettes, étiquetage, arrosage léger. Les bons gestes pour entretenir les semis (humidité, éclaircissement, repiquage) seront abordés et il sera vu comment suivre leur évolution jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être plantés. Accessible sans connaissance préalable en jardinage, cet atelier permet à chacun de repartir avec son propre semis, prêt à grandir. Tenue adaptée au jardin conseillée. Sur réservation .

The Abbaye Royale de l’Épau inaugurates its garden workshops, specially designed for adults with a passion for nature and gardening. At the heart of the permacultural garden, these events invite you to discover the secrets of life and experiment with environmentally-friendly practices.

