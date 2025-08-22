AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, CIRCUIT CANOË SUR L’HUISNE Yvré-l’Évêque Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, CIRCUIT CANOË SUR L’HUISNE

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, CIRCUIT CANOË SUR L’HUISNE 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 2900.0

Ce circuit en canoë au départ de la Maison de l’Eau vous permet de cheminer sur la rivière de l’Huisne en passant sous plusieurs petits tunnels.

English :

This canoe trip starts at the Maison de l’Eau and takes you along the Huisne river, passing through several small tunnels.

Deutsch :

Auf dieser Kanutour, die am Maison de l’Eau beginnt, können Sie auf dem Fluss Huisne durch mehrere kleine Tunnel fahren.

Italiano :

Questa gita in canoa parte dalla Maison de l’Eau e vi porta lungo il fiume Huisne, passando attraverso diversi piccoli tunnel.

Español :

Esta excursión en canoa comienza en la Maison de l’Eau y le lleva a lo largo del río Huisne, pasando por varios pequeños túneles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire