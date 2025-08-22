AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, CIRCUIT CANOË SUR L’HUISNE Yvré-l’Évêque Sarthe
AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, CIRCUIT CANOË SUR L’HUISNE 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire
Ce circuit en canoë au départ de la Maison de l’Eau vous permet de cheminer sur la rivière de l’Huisne en passant sous plusieurs petits tunnels.
English :
This canoe trip starts at the Maison de l’Eau and takes you along the Huisne river, passing through several small tunnels.
Deutsch :
Auf dieser Kanutour, die am Maison de l’Eau beginnt, können Sie auf dem Fluss Huisne durch mehrere kleine Tunnel fahren.
Italiano :
Questa gita in canoa parte dalla Maison de l’Eau e vi porta lungo il fiume Huisne, passando attraverso diversi piccoli tunnel.
Español :
Esta excursión en canoa comienza en la Maison de l’Eau y le lleva a lo largo del río Huisne, pasando por varios pequeños túneles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire