BOUCLE CIRCUIT LA MARE RONDE YVRE L’EVEQUE Yvré-l’Évêque Sarthe

BOUCLE CIRCUIT LA MARE RONDE YVRE L’EVEQUE 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire

Cette agréable promenade s’élève sur le plateau de Sargé et explore la partie nord ouest de la commune.

English :

This pleasant walk rises on the plateau of Sargé and explores the north-western part of the commune.

Deutsch :

Dieser angenehme Spaziergang erhebt sich auf dem Plateau von Sargé und erkundet den nordwestlichen Teil der Gemeinde.

Italiano :

Questa piacevole passeggiata sale sull’altopiano di Sargé ed esplora la parte nord-occidentale del comune.

Español :

Este agradable paseo sube a la meseta de Sargé y explora la parte noroeste del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire