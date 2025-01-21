BOUCLE CIRCUIT LA MARE RONDE YVRE L’EVEQUE Yvré-l’Évêque Sarthe
BOUCLE CIRCUIT LA MARE RONDE YVRE L’EVEQUE Yvré-l’Évêque Sarthe vendredi 1 août 2025.
BOUCLE CIRCUIT LA MARE RONDE YVRE L’EVEQUE
BOUCLE CIRCUIT LA MARE RONDE YVRE L’EVEQUE 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Cette agréable promenade s’élève sur le plateau de Sargé et explore la partie nord ouest de la commune.
http://cheminsenyvre.over-blog.fr/
English :
This pleasant walk rises on the plateau of Sargé and explores the north-western part of the commune.
Deutsch :
Dieser angenehme Spaziergang erhebt sich auf dem Plateau von Sargé und erkundet den nordwestlichen Teil der Gemeinde.
Italiano :
Questa piacevole passeggiata sale sull’altopiano di Sargé ed esplora la parte nord-occidentale del comune.
Español :
Este agradable paseo sube a la meseta de Sargé y explora la parte noroeste del municipio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire