Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes

Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes

Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Jardin d' Odette

Adresse : rennes

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes Mercredi 15 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à partir du 18 juin

Après-midi au Jardin d’Odette, jeux et rallye photo.

_**JARDIN ET PHOTO**_
_**Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature**_
Découverte du jardin partagé d’Odette, jeux et rallye photo.
Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00

1
 

Jardin d’ Odette rennes Rennes Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)