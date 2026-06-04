Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes Mercredi 15 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à partir du 18 juin

Après-midi au Jardin d’Odette, jeux et rallye photo.

_**JARDIN ET PHOTO**_

_**Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature**_

Découverte du jardin partagé d’Odette, jeux et rallye photo.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00

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Jardin d’ Odette rennes Rennes Ille-et-Vilaine



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