Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes
Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Atelier au Jardin d’Odette Jardin d’ Odette Rennes Mercredi 15 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription à partir du 18 juin
Après-midi au Jardin d’Odette, jeux et rallye photo.
_**JARDIN ET PHOTO**_
_**Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature**_
Découverte du jardin partagé d’Odette, jeux et rallye photo.
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00
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Jardin d’ Odette rennes Rennes Ille-et-Vilaine
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