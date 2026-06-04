Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes
Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes Mercredi 15 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Accès libre
Animations, jeux de sociétés, loisirs créatifs, espace causette,
les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi autour et dans l’ancienne brasserie de la place Colombier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T17:00:00.000+02:00
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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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