Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes Mercredi 15 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre

Animations, jeux de sociétés, loisirs créatifs, espace causette,

les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi autour et dans l’ancienne brasserie de la place Colombier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T17:00:00.000+02:00

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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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