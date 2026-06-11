Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Création d’une décoration murale en Precious Plastic ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes

Création d’une décoration murale en Precious Plastic ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes

Création d’une décoration murale en Precious Plastic ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : L'Atelier de La Belle Déchette

Adresse : 24 avenue Jules Maniez Rennes

Ville : 35238 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Création d’une décoration murale en Precious Plastic ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Mercredi 15 juillet, 13h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Crée une décoration murale en Precious Plastic et découvre le recyclage du plastique !

Les participant.e.s découvrent comment recycler le plastique et les enjeux autour de cette matière. Ils broient le plastique puis créent des plaques colorées qui seront découpées à la laser dans la forme de leur choix, une dernière étape d’assemblage et leur décoration murale est faite et prête à être accrochée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T17:30:00.000+02:00

1
 

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)