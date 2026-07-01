La Caravane Sport Santé, complexe sportif savary, Rennes

Informations pratiques

La Caravane Sport Santé Mercredi 15 juillet, 10h00 complexe sportif savary Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

La Caravane Sport Santé est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement itinérant et 100 % gratuit vous propose des ateliers d’activité physique adaptée, pensés en priorité pour les aînés mais ouverts à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Petits-enfants, enfants, voisins… venez bouger en famille ou entre générations !

Objectif : promouvoir une activité physique douce et régulière, bénéfique pour la santé, en particulier auprès des publics seniors.

Plusieurs dates au programme, dans vos quartiers. Venez quand la caravane passe près de chez vous !

Au programme : ateliers de mobilité, équilibre, gym douce, parcours moteurs… et bien plus encore !

complexe sportif savary 2 BOULEVARD LOUIS VOLCLAIR, 35200 RENNES Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

La Caravane Sport Santé revient en 2026 ! Plusieurs dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités physiques douces et adaptées, près de chez vous.

Anne-Cécile Esteve / Rennes Ville et Métropole