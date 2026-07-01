Caravane Sport Santé, complexe sportif savary, Rennes
mercredi 15 juillet 2026 · complexe sportif savary · Rennes
Informations pratiques
Caravane Sport Santé Mercredi 15 juillet, 10h00 complexe sportif savary Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Venez découvrir des activités variées et adaptées !
Au programme : Sport santé, marche, équilibre, bien-être…
Un beau moment de partage et d’activités pour nos aîné·es !
complexe sportif savary 2 BOULEVARD LOUIS VOLCLAIR, 35200 RENNES Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
La Caravane du Sport Santé est aussi de retour avec 4 dates à Rennes proposant des activités douces et adaptées
UFOLEP 35
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