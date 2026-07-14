Informations pratiques

Caravane Sport Santé complexe sportif savary Rennes Mercredi 15 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Caravane du Sport Santé est aussi de retour avec 4 dates à Rennes proposant des activités douces et adaptées

Venez découvrir des activités variées et adaptées !

Au programme : Sport santé, marche, équilibre, bien-être…

Un beau moment de partage et d’activités pour nos aîné·es !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T12:00:00.000+02:00

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complexe sportif savary 2 BOULEVARD LOUIS VOLCLAIR, 35200 RENNES Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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