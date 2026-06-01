Atelier auto massage et réflexologie Cazères-sur-l’Adour
Atelier auto massage et réflexologie Cazères-sur-l’Adour dimanche 28 juin 2026.
Cazères-sur-l’Adour
Atelier auto massage et réflexologie
Cazères-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 16:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Initiation à l’automassage à la réflexologie craniofaciale. .
Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 02 72 78
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English : Atelier auto massage et réflexologie
L’événement Atelier auto massage et réflexologie Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade
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