Cazères-sur-l’Adour

Atelier auto massage et réflexologie

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Initiation à l’automassage à la réflexologie craniofaciale. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 02 72 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier auto massage et réflexologie

L’événement Atelier auto massage et réflexologie Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade