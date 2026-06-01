Ateliers confiance en soi Cazères-sur-l’Adour dimanche 14 juin 2026.

Cazères-sur-l’Adour

Ateliers confiance en soi

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

14h mission confiance en soi premier jour

16h Harcèlement moral ! outil pour relever la tête

Deux ateliers pour reprendre confiance, comprendre les mécanisme du harcèlement moral et retrouver votre pouvoir d’agir. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 96 47 03

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English : Ateliers confiance en soi

L’événement Ateliers confiance en soi Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade