Ateliers confiance en soi Cazères-sur-l’Adour
Ateliers confiance en soi Cazères-sur-l’Adour dimanche 14 juin 2026.
Cazères-sur-l’Adour
Ateliers confiance en soi
Cazères-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
14h mission confiance en soi premier jour
16h Harcèlement moral ! outil pour relever la tête
Deux ateliers pour reprendre confiance, comprendre les mécanisme du harcèlement moral et retrouver votre pouvoir d’agir. .
Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 96 47 03
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English : Ateliers confiance en soi
L’événement Ateliers confiance en soi Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade
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