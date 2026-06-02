Ca piaille dans les Saligues ! Cazères-sur-l’Adour mercredi 8 juillet 2026.

Cazères-sur-l’Adour

Ca piaille dans les Saligues !

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Balade en zone de quiétude pour découvrir les discrets oiseaux chanteurs du Site Nature40 des Saligues de l’Adour.

Tendez l’oreille, écoutez et devinez qui vous accueille dans ce milieu naturel. Avec un peu de chance, nos hôtes se laisseront observer.

Balade prévoir des chaussures adaptées. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98

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English : Ca piaille dans les Saligues !

L’événement Ca piaille dans les Saligues ! Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade