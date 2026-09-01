Informations pratiques

La Grève-sur-Mignon

Atelier autour de l’argile

La Briqueterie La Grève-sur-Mignon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine à la Briqueterie, l’éco-camping La Frênaie organise des ateliers autour de l’argile.

Au programme découverte des différentes techniques de modelage du bri, puis création libre.

Gratuit et ouvert à tous

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La Briqueterie La Grève-sur-Mignon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lafrenaie.org@gmail.com

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English :

For Heritage Days at La Briqueterie, the La Frênaie eco-campground is hosting workshops focused on clay.

On the agenda: an introduction to various clay modeling techniques, followed by free-form creation.

Free and open to everyone

L’événement Atelier autour de l’argile La Grève-sur-Mignon a été mis à jour le 2026-08-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin