Atelier autour de l’argile La Grève-sur-Mignon
dimanche 20 septembre 2026 · La Grève-sur-Mignon
Informations pratiques
La Grève-sur-Mignon
Atelier autour de l’argile
La Briqueterie La Grève-sur-Mignon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées du Patrimoine à la Briqueterie, l’éco-camping La Frênaie organise des ateliers autour de l’argile.
Au programme découverte des différentes techniques de modelage du bri, puis création libre.
Gratuit et ouvert à tous
.
La Briqueterie La Grève-sur-Mignon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lafrenaie.org@gmail.com
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English :
For Heritage Days at La Briqueterie, the La Frênaie eco-campground is hosting workshops focused on clay.
On the agenda: an introduction to various clay modeling techniques, followed by free-form creation.
Free and open to everyone
L’événement Atelier autour de l’argile La Grève-sur-Mignon a été mis à jour le 2026-08-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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