Présence du stand de la Fondation du patrimoine, La briqueterie, La Grève-sur-Mignon

Informations pratiques

Présence du stand de la Fondation du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 La briqueterie Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Fondation du patrimoine sera présente à la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront découvrir les projets accompagnés sur le territoire, s’informer sur les dispositifs de soutien et d’appel aux dons, et échanger avec les représentants de la Fondation autour des initiatives portées par la Briqueterie.

La briqueterie rue de la briqueterie, 17170 La-Grève-sur-Mignon La Grève-sur-Mignon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La Fondation du patrimoine sera présente à la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs les…

©Fondation du patrimoine