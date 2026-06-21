UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Grève-sur-Mignon

Présence du stand de la Fondation du patrimoine, La briqueterie, La Grève-sur-Mignon

dimanche 20 septembre 2026 · La briqueterie · La Grève-sur-Mignon

Présence du stand de la Fondation du patrimoine, La briqueterie, La Grève-sur-Mignon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La briqueterie
Adresse
rue de la briqueterie, 17170 La-Grève-sur-Mignon
Ville
17170 La Grève-sur-Mignon
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Présence du stand de la Fondation du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 La briqueterie Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Fondation du patrimoine sera présente à la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront découvrir les projets accompagnés sur le territoire, s’informer sur les dispositifs de soutien et d’appel aux dons, et échanger avec les représentants de la Fondation autour des initiatives portées par la Briqueterie.

La briqueterie rue de la briqueterie, 17170 La-Grève-sur-Mignon La Grève-sur-Mignon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
La Fondation du patrimoine sera présente à la Briqueterie de La Grève-sur-Mignon afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs les…

©Fondation du patrimoine

À voir aussi à La Grève-sur-Mignon (Charente-Maritime)