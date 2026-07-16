Atelier avec Caroline Andrivon, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Atelier avec Caroline Andrivon Jeudi 29 octobre, 15h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T15:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:00:00+01:00

À partir d’un jeu de mots autour de l’écologie, les participant-e-s identifient des mots-clés qu’iels devront traduire en photographies.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

À partir d’un jeu de mots autour de l’écologie, les participant-e-s identifient des mots-clés qu’iels devront traduire en photographies.

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