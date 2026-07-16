AGENDA · Colomiers
Atelier avec Raphaëlle Peria, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers
samedi 3 octobre 2026 · Pavillon Blanc Henri Molina · Colomiers
Informations pratiques
Atelier avec Raphaëlle Peria Samedi 3 octobre, 10h00 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Atelier de grattage sur carte postale.
Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
Biblis en folie 2026
© Raphaëlle Peria, Les arbres, les fleurs, continuent de grandir sans toi, grattage sur photographie, 100x150cm, 2025
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