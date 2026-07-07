Atelier avion de papier Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan
jeudi 16 juillet 2026 · Musée de l'école rurale en Bretagne · Trégarvan
Informations pratiques
Trégarvan
Atelier avion de papier Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
Découvre l’histoire fascinante de l’avion en papier et fabrique ton propre modèle. D’abord utilisé par les pionniers de l’aviation pour tester leurs idées, l’avion en papier est devenu un incontournable des classes d’école. Lors de cet atelier, apprends à le construire et à le faire voler le plus loin possible !
Niveau Tout public Durée 45 minutes
Prix Tarif d’entrée + 2€
Réservation conseillée .
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier avion de papier Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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