Papillon de curiosité Musée de l’école rurale en Bretagne Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan
lundi 13 juillet 2026 · Musée de l'école rurale en Bretagne · Trégarvan
Informations pratiques
Trégarvan
Papillon de curiosité Musée de l’école rurale en Bretagne
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10
Partez sur les traces des insectes présentés dans l’exposition et découvrez le monde merveilleux des animaux à l’école. Qu’ils soient utiles ou nuisibles, proies ou prédateurs, visibles ou camouflés… les petites bêtes (et les grosses !) se dévoileront à vous au travers des manuels scolaires, productions d’élèves et outils pédagogiques issus des collections du musée.
Ensuite place à la création de votre papillon en papier ! Grâce à cet atelier créatif, le lépidoptère n’aura plus de secret pour vous piquage, pliage, collage… laissez parler votre imagination et repartez avec votre cadre de collectionneur personnalisé
Niveau Tout public, enfants accompagnés dès 3 ans
Tarif 2€ en sus du droit d’entrée
Réservation conseillée .
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Papillon de curiosité Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Trégarvan (Finistère)
- La journée de l’écolier Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan 7 juillet 2026
- Dictée à la plume Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan 12 juillet 2026
- Dictée à la plume Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan 26 juillet 2026
- Dictée à la plume Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan 9 août 2026
- Dictée à la plume Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan 23 août 2026