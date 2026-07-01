Papillon de curiosité Musée de l’école rurale en Bretagne Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan

Informations pratiques

Trégarvan

Papillon de curiosité Musée de l’école rurale en Bretagne

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10

Partez sur les traces des insectes présentés dans l’exposition et découvrez le monde merveilleux des animaux à l’école. Qu’ils soient utiles ou nuisibles, proies ou prédateurs, visibles ou camouflés… les petites bêtes (et les grosses !) se dévoileront à vous au travers des manuels scolaires, productions d’élèves et outils pédagogiques issus des collections du musée.

Ensuite place à la création de votre papillon en papier ! Grâce à cet atelier créatif, le lépidoptère n’aura plus de secret pour vous piquage, pliage, collage… laissez parler votre imagination et repartez avec votre cadre de collectionneur personnalisé

Niveau Tout public, enfants accompagnés dès 3 ans

Tarif 2€ en sus du droit d’entrée

Réservation conseillée .

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Papillon de curiosité Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE