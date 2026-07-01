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Cartes à broder Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan

mardi 14 juillet 2026 · Musée de l'école rurale en Bretagne · Trégarvan

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Musée de l'école rurale en Bretagne
Adresse
4 Lieu-dit Kergroas
Ville
29560 Trégarvan
Département
Finistère
Tarif

Trégarvan

Cartes à broder Musée de l’école rurale

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-20

Et si nous pratiquions la couture sur papier ? Concentration et créativité seront de rigueur pour cet atelier de travaux manuels basé sur les techniques du piquage et de la broderie. Une initiation à la couture pour les plus jeunes, un moment de loisir créatif et méditatif pour les plus grands… de quoi réaliser des cartes originales et hautes en couleur !
Niveau Tout public, dès 6 ans
Prix Tarif d’entrée + 2€‎
Réservation conseillée‎   .

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Cartes à broder Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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