Cartes à broder Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan

Informations pratiques

Trégarvan

Cartes à broder Musée de l’école rurale

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-20

Et si nous pratiquions la couture sur papier ? Concentration et créativité seront de rigueur pour cet atelier de travaux manuels basé sur les techniques du piquage et de la broderie. Une initiation à la couture pour les plus jeunes, un moment de loisir créatif et méditatif pour les plus grands… de quoi réaliser des cartes originales et hautes en couleur !

Niveau Tout public, dès 6 ans

Prix Tarif d’entrée + 2€‎

Réservation conseillée‎ .

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cartes à broder Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE