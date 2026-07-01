Cartes à broder Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan
mardi 14 juillet 2026 · Musée de l'école rurale en Bretagne · Trégarvan
Informations pratiques
Trégarvan
Cartes à broder Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-20
Et si nous pratiquions la couture sur papier ? Concentration et créativité seront de rigueur pour cet atelier de travaux manuels basé sur les techniques du piquage et de la broderie. Une initiation à la couture pour les plus jeunes, un moment de loisir créatif et méditatif pour les plus grands… de quoi réaliser des cartes originales et hautes en couleur !
Niveau Tout public, dès 6 ans
Prix Tarif d’entrée + 2€
Réservation conseillée .
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Cartes à broder Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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