Bienvenue à la ferme Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan
mercredi 22 juillet 2026 · Musée de l'école rurale en Bretagne · Trégarvan
Informations pratiques
Trégarvan
Bienvenue à la ferme Musée de l’école rurale
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Les animaux de la ferme pédagogique de Lauben, située à deux pas du musée de l’école à Trégarvan, s’invitent au musée pour vous rencontrer ! Un moment d’échange avec nos compagnons à poils et à plumes par l’approche des sens et du jeu.
Niveau En famille pour les enfants accompagnés dès 3 ans Durée 2h
En continu
Compris dans le tarif d’entrée au musée .
Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Bienvenue à la ferme Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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