Bienvenue à la ferme Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan

Informations pratiques

Trégarvan

Bienvenue à la ferme Musée de l’école rurale

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Les animaux de la ferme pédagogique de Lauben, située à deux pas du musée de l’école à Trégarvan, s’invitent au musée pour vous rencontrer ! Un moment d’échange avec nos compagnons à poils et à plumes par l’approche des sens et du jeu.

Niveau En famille pour les enfants accompagnés dès 3 ans Durée 2h

En continu

Compris dans le tarif d’entrée au musée‎ .

Musée de l’école rurale en Bretagne 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Bienvenue à la ferme Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE