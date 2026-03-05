Atelier Baby Art

1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, notre association, la Ludothèque à Mont-de-Marsan organise l’Atelier Baby Art à destination des jeunes enfants et de leurs familles. .

1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Baby Art

L’événement Atelier Baby Art Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Mont-de-Marsan