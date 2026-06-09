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Atelier Baume Saint-Agnan-en-Vercors

Atelier Baume Saint-Agnan-en-Vercors mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 3865 Rte de la Vernaison

Ville : 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Département : Drôme

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 18 18

Saint-Agnan-en-Vercors

Atelier Baume

3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Explorez, sentez, créez votre baume aux plantes locales
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3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 82 42 65  hortusdelavernaison@free.fr

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English :

Explore, smell, create your own balm with local plants

L’événement Atelier Baume Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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