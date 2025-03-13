Cérémonie du 28 juillet Célébration à l’hommage des fusillés Saint-Agnan-en-Vercors
Cérémonie du 28 juillet Célébration à l’hommage des fusillés Saint-Agnan-en-Vercors mardi 28 juillet 2026.
Cérémonie du 28 juillet Célébration à l’hommage des fusillés
Parking de la Luire pont des Oules salle des fêtes Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Célébration à l’hommage des fusillés du parking de la Luire et du pont des Oules
• à 11H devant la stèle de la Luire
• à 11H30 devant la stèle du pont des Oules
Un dépôt de gerbes sera fait devant chacune des stèles.
Parking de la Luire pont des Oules salle des fêtes Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairie.saint.agnan.vercors@wanadoo.fr
English :
Celebration in honor of the shootings at the Luire parking lot and the Oules bridge:
? at 11am in front of the Luire stele
? at 11:30 am at the Pont des Oules stele
Wreaths will be laid in front of each stele.
