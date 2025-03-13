Cérémonie du 28 juillet Célébration à l’hommage des fusillés Saint-Agnan-en-Vercors

Cérémonie du 28 juillet Célébration à l’hommage des fusillés

Célébration à l’hommage des fusillés du parking de la Luire et du pont des Oules

• à 11H devant la stèle de la Luire

• à 11H30 devant la stèle du pont des Oules

Un dépôt de gerbes sera fait devant chacune des stèles.

English :

Celebration in honor of the shootings at the Luire parking lot and the Oules bridge:

? at 11am in front of the Luire stele

? at 11:30 am at the Pont des Oules stele

Wreaths will be laid in front of each stele.

