Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte
Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte samedi 4 juillet 2026.
Fontenay-le-Comte
Atelier bébé signe
ODDAS 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Atelier animé par Mélanie, intervenante en langue des signes
Atelier sur l’alimentation
Gratuit
Sur inscription .
ODDAS 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53 accueil@oddas.fr
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English :
Workshop led by Mélanie, sign language interpreter
L’événement Atelier bébé signe Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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