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Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte

Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte samedi 4 juillet 2026.

Lieu : ODDAS

Adresse : 25 Rue des Cordiers

Ville : 85200 Fontenay-le-Comte

Département : Vendée

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fontenay-le-Comte

Atelier bébé signe

ODDAS 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Atelier animé par Mélanie, intervenante en langue des signes
Atelier sur l’alimentation

Gratuit
Sur inscription   .

ODDAS 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53  accueil@oddas.fr

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English :

Workshop led by Mélanie, sign language interpreter

L’événement Atelier bébé signe Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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