CINÉ-CLUB Il était une fois la Révolution Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Il était une fois la Révolution

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

2h 30min | Guerre, Western

De Sergio Leone | Par Sergio Leone, Sergio Donati

Avec James Coburn, Rod Steiger, Romolo Valli

Titre original Giu la Testa

Synopsis

Mexique, 1913. Un pilleur de diligences, Juan Miranda, et un Irlandais, ancien membre de l’IRA spécialiste en explosifs, John Mallory, font connaissance. Juan a toujours rêvé de dévaliser la banque centrale de Mesa Verde et voit en John le complice idéal pour son braquage. Il fait chanter John afin de le persuader de s’associer à l’affaire.

Tous deux se trouvent plongés en plein coeur de la tourmente de la révolution mexicaine, et Mesa Verde se révèle plus riche en prisonniers politiques qu’en lingots d’or. Malgré eux, les deux amis deviennent les héros d’une guerre qui n’est pas la leur… .

