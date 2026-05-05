Fontenay-le-Comte

Conférence d’Edwin APPS Couleurs et solitude

9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Conférence à la mémoire d’un artiste Edwin Apps

A la salle d’honneur de la mairie, conférence

Antoine Ravez a pris l’initiative de lancer en 2021 une action collective de sauvegarde et de valorisation de l’œuvre d’Edwin Apps. A ce jour l’association les amis d’Edwin a répertorié plus de 600 peintures, et autant de pastels et de dessins, dont l’inventaire numérisé est en voie d’achèvement. Un petit film qui en retrace les étapes et une projection d’images des grandes lignes de son œuvre clôturent cette conférence à trois. Elle nous rappelle que sans inventaire, l’œuvre d’un artiste est voué à l’oubli .

Informations complémentaires

Durée 1h30

Tout public

Places limitées

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme- pas de billetterie sur place. .

9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference in memory of an artist: Edwin Apps

L’événement Conférence d’Edwin APPS Couleurs et solitude Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin