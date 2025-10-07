Conférence UTL L’Université de l’Oeuvre de Le Corbusier Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL L’Université de l’Oeuvre de Le Corbusier

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Gilles RAGOT, retraité et autoentrepreneur

En juillet 2016 l’Œuvre architecturale de Le Corbusier a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Gilles Ragot, rédacteur du dossier de candidature à cette inscription, présentera le contenu de cette inscription, sa portée et restituera la dimension universelle de ses propositions tant sur le plan architectural qu’urbain qui lui ont valu cette reconnaissance à Le Corbusier.

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 39 61 39 contact@utl-85.fr

English :

The Université temps libre invites you to a lecture by Mr Gilles RAGOT, retired and self-employed

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Herrn Gilles RAGOT, Rentner und Selbstunternehmer, geleitet wird

Italiano :

L’Université temps libre vi invita a una conferenza di Gilles RAGOT, pensionato e libero professionista

Espanol :

La Université temps libre le invita a una conferencia de Gilles RAGOT, jubilado y trabajador autónomo

