Conférence UTL L’Université de l’Oeuvre de Le Corbusier Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26
2026-05-26
L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Gilles RAGOT, retraité et autoentrepreneur
En juillet 2016 l’Œuvre architecturale de Le Corbusier a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Gilles Ragot, rédacteur du dossier de candidature à cette inscription, présentera le contenu de cette inscription, sa portée et restituera la dimension universelle de ses propositions tant sur le plan architectural qu’urbain qui lui ont valu cette reconnaissance à Le Corbusier.
Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .
English :
The Université temps libre invites you to a lecture by Mr Gilles RAGOT, retired and self-employed
German :
Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Herrn Gilles RAGOT, Rentner und Selbstunternehmer, geleitet wird
Italiano :
L’Université temps libre vi invita a una conferenza di Gilles RAGOT, pensionato e libero professionista
Espanol :
La Université temps libre le invita a una conferencia de Gilles RAGOT, jubilado y trabajador autónomo
