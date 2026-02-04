Sortie Nature LPO

Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27



2026-05-27

Les oiseaux de plaine autour de Fontenay-le-Comte

Rendez-vous mensuel du groupe local LPO sud Vendée.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Ouvert à toutes et à tous.

Inscription obligatoire. .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 80

English :

Lowland birds around Fontenay-le-Comte

L’événement Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin