Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte
Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte mercredi 27 mai 2026.
Sortie Nature LPO
Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Les oiseaux de plaine autour de Fontenay-le-Comte
Rendez-vous mensuel du groupe local LPO sud Vendée.
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
Ouvert à toutes et à tous.
Inscription obligatoire. .
Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 80
English :
Lowland birds around Fontenay-le-Comte
