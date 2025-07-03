Théâtre-Mentalisme « Géométrie variable » Cie du Faro

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26 21:45:00

Date(s) :

2026-05-26

Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numérique, tous experts dans la manipulation de notre attention.

Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la vérité, Géométrie Variable sème le trouble pour venir interroger notre sens critique.

Avec ce nouveau projet, la Cie du Faro questionne ce qui fonde la véracité d’une information comment créer une impression de vérité et ainsi partager des rumeurs ? Comment piéger l’esprit critique du spectateur ? Géométrie Variable déploiera des mécanismes similaires à ceux à l’œuvre dans les fake news afin de questionner le public et d’éveiller la conscience du doute et du libre-arbitre.

Théâtre mentalisme

Durée 1h15

Conseillé à partir de 10 ans

Placement numéroté

Tarif C 10€ à 18€

Production Compagnie du Faro

Conception, écriture et interprétation Matthieu Villatelle Mise en scène et dramaturgie Kurt Demey et Marien Tillet Collaboration artistique Léo Reynaud Création son David Gubitsch et Jérôme Bensoussan Création lumières Éric Guilbaud Construction scénographie CPR Louviers et Yann Struillou Graphisme Damien Cazeils Diffusion, production, administration Label Saison Coproduction Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos, La Villette Paris, L’entre deux scène de Lésigny, La Verrerie Pôle National Cirque d’Alès, La Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne (CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris Parc de la Villette), ACTIF Association Culturelle de Théâtres en Ile de France Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris Parc de la Villette), Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos, La Villette Paris, la Commanderie Atelier des Sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines, L’entre deux scène de Lésigny, La Ferme du Buisson Scène nationale de Noisiel, La Verrerie Pôle National Cirque d’Alès, L’Espace Germinal de Fosses, La Ville d’Ollainville, La Ville de Fleury-Merogis Projet soutenu par le ministère de la Culture Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France Action financée par la région Île de France .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

With Géométrie Variable, Matthieu Villatelle uses magic to explore the mechanisms of fake news. He draws a parallel between mentalists and digital giants, all experts in manipulating our attention.

German :

In Géométrie Variable nutzt Matthieu Villatelle die Magie, um die Mechanismen von Fake News zu erforschen. Er zieht eine Parallele zwischen Mentalisten und den digitalen Giganten, die alle Experten darin sind, unsere Aufmerksamkeit zu manipulieren.

Italiano :

Con Géométrie Variable, Matthieu Villatelle usa la magia per esplorare i meccanismi delle fake news. Traccia un parallelo tra mentalisti e giganti digitali, tutti esperti nel manipolare la nostra attenzione.

Espanol :

Con Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utiliza la magia para explorar los mecanismos de las noticias falsas. Establece un paralelismo entre los mentalistas y los gigantes digitales, todos ellos expertos en manipular nuestra atención.

