Moment musical Fontenay-le-Comte
Moment musical Fontenay-le-Comte mercredi 11 février 2026.
Moment musical
Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 19:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Moment musical chansons d’amour du monde entier
Moment musical de l’Ecole Intercommunale de Musique.
Ouvert à tous
Gratuit .
Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Love songs from around the world musical moment
L’événement Moment musical Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin