Conférence Les sculptures des églises romanes de Vendée , par André POUCLET. salle d’honneur de la Mairie Fontenay-le-Comte
Conférence Les sculptures des églises romanes de Vendée , par André POUCLET. salle d’honneur de la Mairie Fontenay-le-Comte jeudi 28 mai 2026.
Conférence Les sculptures des églises romanes de Vendée , par André POUCLET.
salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
une immersion au cœur de l’art médiéval roman
La Vendée conserve un remarquable ensemble d’églises romanes dont la richesse iconographique se dévoile à travers les sculptures ornant portails, chapiteaux et corniches. À Angles, Benet, La Chaize-le-Vicomte, Foussais-Payré, Maillé ou encore Maillezais, ces chefs-d’œuvre de pierre témoignent d’un langage symbolique foisonnant, façonné il y a près de mille ans.
Cette conférence propose une immersion au cœur de cet art médiéval à partir de l’ouvrage coécrit par Olivier et André POUCLET. Elle invite le public à découvrir, décrypter et mieux comprendre les messages spirituels, historiques et culturels portés par ces édifices emblématiques, véritables piliers du patrimoine vendéen.
Rdv à la salle d’honneur de la Mairie, 9 rue Georges Clemenceau
Durée 1h30
GRATUIT .
salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
an immersion in medieval Romanesque art
L’événement Conférence Les sculptures des églises romanes de Vendée , par André POUCLET. Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin