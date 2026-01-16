Conférence Les sculptures des églises romanes de Vendée , par André POUCLET. salle d’honneur de la Mairie Fontenay-le-Comte

Conférence Les sculptures des églises romanes de Vendée , par André POUCLET.

salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

une immersion au cœur de l’art médiéval roman

La Vendée conserve un remarquable ensemble d’églises romanes dont la richesse iconographique se dévoile à travers les sculptures ornant portails, chapiteaux et corniches. À Angles, Benet, La Chaize-le-Vicomte, Foussais-Payré, Maillé ou encore Maillezais, ces chefs-d’œuvre de pierre témoignent d’un langage symbolique foisonnant, façonné il y a près de mille ans.

Cette conférence propose une immersion au cœur de cet art médiéval à partir de l’ouvrage coécrit par Olivier et André POUCLET. Elle invite le public à découvrir, décrypter et mieux comprendre les messages spirituels, historiques et culturels portés par ces édifices emblématiques, véritables piliers du patrimoine vendéen.

Rdv à la salle d’honneur de la Mairie, 9 rue Georges Clemenceau

Durée 1h30

GRATUIT .

salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

an immersion in medieval Romanesque art

