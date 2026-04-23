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Le Bouchon Fontenay-le-Comte

Le Bouchon Fontenay-le-Comte samedi 23 mai 2026.

Adresse : rue du Port

Ville : 85200 Fontenay-le-Comte

Département : Vendée

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Fontenay-le-Comte

Le Bouchon

rue du Port Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Bouchon est de retour !
Rassemblement automobile d’avant 1982.
Exposition en statique, puis départ pour un bouchon en centre ville.

Accueil avec café et croissants, puis pour clôturer la matinée, huitres et vin blanc…. avec modération   .

rue du Port Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire   lebouchondefontenay85@gmail.com

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English :

Le Bouchon is back!

L’événement Le Bouchon Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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