JEDI AVANT DREDI Déviantes Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte
JEDI AVANT DREDI Déviantes Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte jeudi 21 mai 2026.
Fontenay-le-Comte
JEDI AVANT DREDI Déviantes
Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 21:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Quand une éditrice de seconde zone, légèrement nympho sur les bords, rencontre une pédopsychiatre autoproclamée, un peu trop cash, agressive et pas vraiment politiquement correcte … ça fait des étincelles !
Ensemble, elles décident de réinventer les contes pour enfants trop sages, trop gentils, trop gnangnan à leur goût.
Résultat des histoires revisitées façon stand-up sous acide.
Imaginez Trotro le poney en garde à vue ou encore des héros de berceuses propulsées dans des situations totalement barrées.
Ce spectacle, construit comme une série de sketches, prend la forme d’une fausse conférence pédagogique … qui dérape très vite dans l’absurde et l’irrévérencieux.
Préparez-vous ça va être mordant et franchement drôle !
Équipe artistique
Texte de Diana Laszlo, Joséphine Draï et Maurice Barthélémy
Avec Diana Laszlo et Joséphine Draï
Mise en scène Maurice Barthélémy
Production Robin Production et Indomptable Productions
TARIF & RÉSERVATION
● Catégorie Orchestre plein -25,00 €
● Catégorie Orchestre réduit (moins de 18 ans et demandeur d’emploi) 20,00 €
● Catégorie Balcon plein 18,00 €
● Catégorie Balcon réduit (moins de 18 ans et demandeur d’emploi) -15,00 €
● Billetterie au guichet à l’Office de Tourisme
● Réservation en ligne uniquement sur Helloasso
● Billetterie sur place sous réserve de places disponibles (paiement en espèces)
● Placement libre
● Accessible PMR
● Ouverture des portes 30 minutes avant le début
● Animaux interdits .
Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire jediavantdredi@gmail.com
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English :
When a second-rate publisher with a hint of nymphomania meets a self-proclaimed child psychiatrist who’s a little too outspoken, aggressive and not exactly politically correct? it’s a real sparkler!
L’événement JEDI AVANT DREDI Déviantes Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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