JEDI AVANT DREDI Déviantes Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

JEDI AVANT DREDI Déviantes

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Quand une éditrice de seconde zone, légèrement nympho sur les bords, rencontre une pédopsychiatre autoproclamée, un peu trop cash, agressive et pas vraiment politiquement correcte … ça fait des étincelles !

Ensemble, elles décident de réinventer les contes pour enfants trop sages, trop gentils, trop gnangnan à leur goût.

Résultat des histoires revisitées façon stand-up sous acide.

Imaginez Trotro le poney en garde à vue ou encore des héros de berceuses propulsées dans des situations totalement barrées.

Ce spectacle, construit comme une série de sketches, prend la forme d’une fausse conférence pédagogique … qui dérape très vite dans l’absurde et l’irrévérencieux.

Préparez-vous ça va être mordant et franchement drôle !

Équipe artistique

Texte de Diana Laszlo, Joséphine Draï et Maurice Barthélémy

Avec Diana Laszlo et Joséphine Draï

Mise en scène Maurice Barthélémy

Production Robin Production et Indomptable Productions

TARIF & RÉSERVATION

● Catégorie Orchestre plein -25,00 €

● Catégorie Orchestre réduit (moins de 18 ans et demandeur d’emploi) 20,00 €

● Catégorie Balcon plein 18,00 €

● Catégorie Balcon réduit (moins de 18 ans et demandeur d’emploi) -15,00 €

● Billetterie au guichet à l’Office de Tourisme

● Réservation en ligne uniquement sur Helloasso

● Billetterie sur place sous réserve de places disponibles (paiement en espèces)

● Placement libre

● Accessible PMR

● Ouverture des portes 30 minutes avant le début

● Animaux interdits .

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire jediavantdredi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When a second-rate publisher with a hint of nymphomania meets a self-proclaimed child psychiatrist who’s a little too outspoken, aggressive and not exactly politically correct? it’s a real sparkler!

L’événement JEDI AVANT DREDI Déviantes Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin