Fontenay Run’Color Fontenay-le-Comte

Fontenay Run’Color

Plaine des Sports Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 15:00:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

La course la plus colorée revient pour la 3ème édition — et ça va être encore plus fun !

5 km • 4 zones de couleurs • une arrivée explosive • et un village départ en mode fête totale

Au programme

Animations & musique

Échauffement collectif

Concert & ambiance

Restauration

Jeux & surprises

Lancer de couleurs géant + flashmob

On ne te demande pas où tu seras ce jour-là… on le sait déjà

️ Ouverture de la billetterie le 1er mars — reste connecté !

⸻

✔️ C’est quoi la Fontenay Color Run ?

Une course colorée de 5 km sans chrono ni classement.

Ici, pas de pression — tu peux courir, marcher, danser ou venir en équipe !

Le parcours est rythmé par 4 zones de projection de couleurs et se termine par une arrivée festive suivie d’un lancer collectif de poudre et d’une flashmob géante

‍ ‍ ‍ Accessible à tous — viens avec ta famille, tes amis ou tes collègues pour vivre la journée la plus colorée de l’année.

Notre objectif vous rassembler pour un moment inoubliable ❤️

⸻

✔️ Programme de la journée

15h00 — Ouverture du village

Retrait des kits • animations • restauration • jeux

17h00 — Échauffement collectif

17h15 — Départs par vagues

19h00 — Flashmob + lancer de couleurs + danse finale

⸻

✔️ La poudre est-elle sans danger ?

Oui

La poudre est composée de fécule de maïs et de colorants alimentaires, respectueuse de l’environnement.

⚠️ En revanche, impossible de garantir que tes proches te reconnaîtront à l’arrivée

⸻

✔️ Comment s’habiller ?

Baskets obligatoires

Vêtements que tu peux colorer sans regret

Bonne humeur indispensable

Des accessoires seront fournis tee-shirt, lunettes et autres surprises avant le départ et à l’arrivée. .

Plaine des Sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire runcolorfontenay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The most colourful race is back for its 3rd edition? and it’s going to be even more fun!

L’événement Fontenay Run’Color Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin