Fontenay Run’Color Fontenay-le-Comte
Fontenay Run’Color Fontenay-le-Comte lundi 23 mars 2026.
Fontenay Run’Color
Plaine des Sports Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 15:00:00
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
La course la plus colorée revient pour la 3ème édition — et ça va être encore plus fun !
5 km • 4 zones de couleurs • une arrivée explosive • et un village départ en mode fête totale
Au programme
Animations & musique
Échauffement collectif
Concert & ambiance
Restauration
Jeux & surprises
Lancer de couleurs géant + flashmob
On ne te demande pas où tu seras ce jour-là… on le sait déjà
️ Ouverture de la billetterie le 1er mars — reste connecté !
⸻
✔️ C’est quoi la Fontenay Color Run ?
Une course colorée de 5 km sans chrono ni classement.
Ici, pas de pression — tu peux courir, marcher, danser ou venir en équipe !
Le parcours est rythmé par 4 zones de projection de couleurs et se termine par une arrivée festive suivie d’un lancer collectif de poudre et d’une flashmob géante
Accessible à tous — viens avec ta famille, tes amis ou tes collègues pour vivre la journée la plus colorée de l’année.
Notre objectif vous rassembler pour un moment inoubliable ❤️
⸻
✔️ Programme de la journée
15h00 — Ouverture du village
Retrait des kits • animations • restauration • jeux
17h00 — Échauffement collectif
17h15 — Départs par vagues
19h00 — Flashmob + lancer de couleurs + danse finale
⸻
✔️ La poudre est-elle sans danger ?
Oui
La poudre est composée de fécule de maïs et de colorants alimentaires, respectueuse de l’environnement.
⚠️ En revanche, impossible de garantir que tes proches te reconnaîtront à l’arrivée
⸻
✔️ Comment s’habiller ?
Baskets obligatoires
Vêtements que tu peux colorer sans regret
Bonne humeur indispensable
Des accessoires seront fournis tee-shirt, lunettes et autres surprises avant le départ et à l’arrivée. .
Plaine des Sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire runcolorfontenay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The most colourful race is back for its 3rd edition? and it’s going to be even more fun!
L’événement Fontenay Run’Color Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin