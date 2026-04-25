Atelier Bébé signes sur les Émotions TARBES Tarbes
Atelier Bébé signes sur les Émotions TARBES Tarbes vendredi 28 août 2026.
Tarbes
Atelier Bébé signes sur les Émotions
TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:30:00
fin : 2026-08-28 17:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Bienvenue à l’atelier mensuel proposé par l’Association locale ADMR Enfance et Famille 65, pour les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, ainsi que les futurs parents !
Sujet du jour animé par Christelle Montalbetti, animatrice signes associés à la parole.
Renseignements et inscription > voir bloc Coordonnées
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TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 73 07 asso.enfance-famille@fede65.admr.org
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English :
Welcome to the monthly workshop offered by the local ADMR Enfance et Famille 65 association for parents and their children ages 0 to 3, as well as expectant parents!
Today’s topic will be led by Christelle Montalbetti, a sign language facilitator.
For more information and to register, see the “Contact Information” section.
L’événement Atelier Bébé signes sur les Émotions Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65
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