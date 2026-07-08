Étape de la Cop Bike Ride TARBES Tarbes
dimanche 26 juillet 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Étape de la Cop Bike Ride
TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-26
Relais à vélo entre le Brésil COP 30 et la Turquie COP 31
– Ciné débat le 26 juillet après midi
– Départ de l’étape Tarbes / Lannemezan le 27 juillet à 8h30
Plus d’infos sur le site internet
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TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Bike Relay Between COP 30 in Brazil and COP 31 in Turkey
– Discussion session on July 26 in the afternoon
– Start of the Tarbes–Lannemezan leg on July 27 at 8:30 a.m.
More information on the website
L’événement Étape de la Cop Bike Ride Tarbes a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Tarbes|CDT65
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