Étape de la Cop Bike Ride TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Étape de la Cop Bike Ride

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-26

Relais à vélo entre le Brésil COP 30 et la Turquie COP 31

– Ciné débat le 26 juillet après midi

– Départ de l’étape Tarbes / Lannemezan le 27 juillet à 8h30

Plus d’infos sur le site internet

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TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Bike Relay Between COP 30 in Brazil and COP 31 in Turkey

– Discussion session on July 26 in the afternoon

– Start of the Tarbes–Lannemezan leg on July 27 at 8:30 a.m.

More information on the website

L’événement Étape de la Cop Bike Ride Tarbes a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Tarbes|CDT65