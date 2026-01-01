Atelier Bébés Lecteurs Le bourg Brassy

Atelier Bébés Lecteurs

Pour les enfants de 0-3 ans avec leurs parents.

Lectures et activités adaptées aux tout-petits. De quoi développer leur imagination et leur motricité !

Les mains dans l’argile, on touche, on malaxe, on patouille, on fabrique, on imagine. .

