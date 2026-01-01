Atelier Bébés Lecteurs Le bourg Brassy
Atelier Bébés Lecteurs Le bourg Brassy mardi 27 janvier 2026.
Atelier Bébés Lecteurs
Le bourg Bibliothèque Brassy Nièvre
Gratuit
Début : 2026-01-27 09:30:00
fin : 2026-01-27 11:30:00
2026-01-27
Pour les enfants de 0-3 ans avec leurs parents.
Lectures et activités adaptées aux tout-petits. De quoi développer leur imagination et leur motricité !
Les mains dans l’argile, on touche, on malaxe, on patouille, on fabrique, on imagine. .
Le bourg Bibliothèque Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
