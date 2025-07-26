Fête de la moisson ANNULEE en 2025 La Montée Brassy

Fête de la moisson ANNULEE en 2025

La Montée Hameau de La Montée Brassy Nièvre

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Battage à l’ancienne Exposition de vieux tracteurs Labour Attelage de bœufs Restauration et buvette sur place .

La Montée Hameau de La Montée Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-brassy@wanadoo.fr

