Brassy

Animation Visite décalée de Montour

Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin Animation Visite décalée de Montour

Découvrez les prairies para-tourbeuses de Montour comme vous ne les avez jamais vues ! Visite décalée avec la Compagnie de théâtre Arc-en-Scène sur ce site emblématique de la Réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan !

(dans le cadre des 10 ans de la RNR)

Brassy

️ De 14h30 à 16h30

Tout public

️ Gratuit

Longueur de la balade 2 km

Pas de difficultés particulières

☔️ Chaussures de marche nécessaires

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension.

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par ce formulaire :

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/fwN9xg6D2rr4SEGfR9ANqQDf

ou bien

contact@parcdumorvan.org

03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions vendredi 26 juin midi .

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Animation Visite décalée de Montour

L’événement Animation Visite décalée de Montour Brassy a été mis à jour le 2026-06-10 par Maison du Tourisme PNRM