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Animation Visite décalée de Montour Brassy

Animation Visite décalée de Montour Brassy samedi 27 juin 2026.

Ville : 58140 Brassy

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Brassy

Animation Visite décalée de Montour

Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin Animation Visite décalée de Montour

Découvrez les prairies para-tourbeuses de Montour comme vous ne les avez jamais vues ! Visite décalée avec la Compagnie de théâtre Arc-en-Scène sur ce site emblématique de la Réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan !
(dans le cadre des 10 ans de la RNR)

Brassy
️ De 14h30 à 16h30
Tout public
️ Gratuit
Longueur de la balade 2 km
Pas de difficultés particulières
☔️ Chaussures de marche nécessaires
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension.
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par ce formulaire :
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/fwN9xg6D2rr4SEGfR9ANqQDf
ou bien
contact@parcdumorvan.org
03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions vendredi 26 juin midi   .

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57  contact@parcdumorvan.org

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English : Animation Visite décalée de Montour

L’événement Animation Visite décalée de Montour Brassy a été mis à jour le 2026-06-10 par Maison du Tourisme PNRM

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