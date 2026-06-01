Fête de la musique Brassycoise Brassy
Fête de la musique Brassycoise Brassy samedi 20 juin 2026.
Brassy
Fête de la musique
Brassycoise 37 Rue Saint-Gervais Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
“Fête de la Musique” à Brassy.
A partir de 19h30, à la Brassycoise, menu spécial à 24€ Duo des brochettes poulet, boeuf ou bar grillé (plats accompagnés de salade et patates au four) végétarien (patates au four et légumes de saison sautés), pavlova aux fruits exotiques. .
Brassycoise 37 Rue Saint-Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 21 52
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Brassy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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