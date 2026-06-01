Repas Concert Le bourg Brassy

Brassy

Repas Concert

Le bourg Hôtel du Nord Brassy Nièvre

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Repas concert à l’Hôtel du Nord à Brassy. A partir de 19h30 avec “Hotspot Band”. Menu à 24€ Assiette de jambon OU salade de crevettes ; Fondant de poulet farci aux champignons OU Faux filet sauce au poivre; Tarte poire/amande OU Tiramisu. .

Le bourg Hôtel du Nord Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 28 94

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English : Repas Concert

L’événement Repas Concert Brassy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs