Atelier Bébés Lecteurs Le bourg Brassy
mardi 29 septembre 2026 · Le bourg · Brassy
Informations pratiques
Brassy
Atelier Bébés Lecteurs
Le bourg Bibliothèque Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 09:30:00
fin : 2026-09-29 11:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Dans le cadre d’une résidence de création pour leur prochain spectacle, la cie RAVi propose un atelier destiné aux plus petits. Entre la manipulation, l’immersion grâce à la musique et les jeux de lumière, les enfants pourront expérimenter directement avec les artistes. .
Le bourg Bibliothèque Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English :
L’événement Atelier Bébés Lecteurs Brassy a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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